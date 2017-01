La reiterada violación de las normas —en este caso, la instalación de puestos comerciales en lugares no admitidos, que no otra cosa son las mantas— no genera derechos adquiridos. Interpretarlo así sería sembrar en el Estado de derecho las semillas de su propia destrucción. Las leyes perderían fuerza obligatoria; no serían más que vagas recomendaciones. Cada sector, a su turno, se vería tentado a desconocerlas, ya que su incumplimiento sería, por lo menos, gratuito, y, con frecuencia, muy redituable.