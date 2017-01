La estrategia de la dictadura para no correr riesgos, sin embargo, era que la CIDH se entrevistara sólo con miembros del Gobierno y que no se les permitiera entrar en contacto con familiares de desaparecidos ni moverse libremente por el territorio nacional. Por supuesto, eso significaba vaciar de contenido a la misión investigadora. Entonces, el Gobierno de Estados Unidos anunció que no autorizaría un préstamo de 270 millones de dólares que la dictadura necesitaba para financiar la participación de la empresa norteamericana Allis Chalmers en la construcción de la represa Yacyretá.