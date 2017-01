Ha habido quienes se han quejado de que les den dinero. Más allá de dónde viene el dinero, la discusión sobre si es justo o no es irrelevante. En estos casos, más vale el resultado que la justicia. El objetivo es solucionar el problema de la venta ilegal, si la solución adoptada no es del todo justa, en tanto se solucione el problema, es una solución aceptable. No estamos hablando aquí de algo ilegal, sino de algo que puede no ser percibido como del todo justo. Esto no significa que el fin justifica los medios, sino que los purismos llevan a soluciones impracticables en todos los ámbitos de nuestra vida: la realidad exige algún compromiso.