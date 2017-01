Fueron hasta la casa del propietario en Bella Vista y ahí se encontraron con que el precio de la casa era al mejor estilo pensión u hotel, es decir, por persona, no un valor cerrado, sino que el precio total varía de acuerdo con la cantidad de personas que iba a habitarla. Tomas se da cuenta de que el precio no sería "justo", ya que el dueño obtendría una renta superior a cualquier oferta de otra índole que le puedan ofrecer. Rápido de reflejos, hace cuentas y estima que por el mismo precio alquilarían una casa toda la temporada en la mejor zona de Pinamar, pero esa no era la idea ni tampoco tenía sentido, ya que el presupuesto no es el mismo para vivir por 15 días solos que durante toda la temporada. Además, no conseguirán otra vivienda que le alquilen para los 18, por lo cual aceptan las condiciones a un precio "justo" y firman el contrato, ¡la casa ya es de ellos!