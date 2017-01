¿Es esto suficiente? Evidentemente, no. ¿Esto significa que la corrupción se ha acabado? Naturalmente, no, y no se requiere de ejemplos para afirmarlo. Bajar los niveles de corrupción merece un ejercicio de muchos años y un cambio cultural acompañado de modificación de leyes, condenas aleccionadoras, recupero de activos y, en general, que el corrupto advierta que el costo del delito es más alto que el supuesto beneficio percibido que obtiene al delinquir. Cuando hablamos de costo del delito, nos referimos a una fórmula que multiplica la probabilidad de ser condenado por el impacto que le produce dicha condena.