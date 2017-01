En esa identidad, en ese diálogo inefable entre el hombre y el lugar, en el que ambos se confunden, el relato es casi mágico, porque parece un libro de memorias, pero el protagonista no es el autor sino la ciudad. "Venecia inquieta, altera, hasta que te sometes o te doma. Venecia tiene la fuerza de los que ya perdieron" o "Símbolo del otro Occidente. Siempre en peligro de inexistencia, Venecia enfrenta la amenaza de otra muerte, esta vez quizás desde ese mar que la lanzó al frenesí de sus siglos de grandeza, triunfos, aventuras y riquezas". También: "Me tendí en el sillón doble y bebí mi copa con un sentimiento de una armonía rara en mí. Venecia, la familia, la marcha de los trabajos, me desubicaba en un tiempo de sosiego, sin mi recurrente ansiedad de no querer estar y de correr el pasado al futuro y de allí a la nostalgia".