Voté a Macri seguro de preferir la libertad y la democracia frente a la demencia del estatismo sin proyecto. La crisis económica iba a ser semejante en ambos candidatos, en ese limitado espacio opté por la democracia. Ahora me da miedo el dogma liberal de los que gobiernan. Intento no caer en la demencia de los que asaltaron el estado diciendo que eran de izquierda. Pero necesito que los que gobiernan asuman el rol de ser alternativa. Y hasta ahora no lo lograron. Hay mucha gente angustiada. Que no me hablen de clima electoral, aquí está en juego el destino colectivo y no quien pueda ganar las elecciones.