Personalmente, conozco a Nasr y sé que dijo la verdad; tengo la convicción íntima de que el Estado Islámico es un subproducto de los programas de estudio de Al Azhar. En consecuencia, ¿cómo puede esa universidad condenarse a sí misma? Al Azhar sostiene que debe haber un Califato y que es una obligación para el mundo musulmán apoyarlo. Al Azhar enseña en su currícula la ley de la apostasía, apoya indirectamente el asesinato del apóstata; es hostil hacia las minorías religiosas; enseña cosas como que no que hay que permitir la construcción de iglesias y es reciamente judeófoba. Al Azhar defiende la institución de la yizia —tributo exigido a los no musulmanes— y no se pronunció jamás sobre la lapidación de personas que no paguen tal impuesto. En consecuencia, ¿cómo puede Al Azhar denunciarse a sí misma acusando a ISIS? Jamás lo haría.