Sin embargo, con estoicismo, las fronteras quedaron aún más flojitas de gendarmes, así como los ríos de prefectos. Marchen para la provincia de Buenos Aires. El federalismo, en Argentina, es sólo retórica. No obstante eso y aunque pese, la seguridad está sostenida por algunas provincias que han tomado medidas concretas frente a conflictos concretos. Provincias que no apostaron por los parches sino por la diagramación de planes estratégicos acordes con sus gruesos delictivos. Por supuesto que en este escenario de lucha no ingresa la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, enarbolada en sus faroles de colores selectivos conforme a la comuna, los jardines colgantes y las tristes bicisendas más utilizadas por motochorros que por ciclistas.