Y esto no se circunscribe a desatar la infame maraña de regulaciones y disposiciones contraproducentes en el ámbito interno del país, sino habitualmente a la desactivación de políticas mal llamadas "proteccionistas" en el ámbito de las relaciones internacionales, medidas que protegen a los empresarios del privilegio pero que desprotegen a toda la comunidad, que se ve obligada a comprar más caro, de peor calidad o ambas cosas a la vez. En este sentido, es de gran interés seguir el consejo del decimonónico Frédéric Bastiat, quien insistía en la conveniencia de prestar atención "a lo que se ve y a lo que no se ve": en nuestro caso, se ven las empresas de los privilegiados trabajar, pero lo que no se ve es el derroche que se traduce en empobrecimiento y la generalizada privación de adquirir los bienes y los servicios que no existieron debido a los elefantes blancos instalados merced a la dádiva gubernamental. El propio Bastiat ilustra este tema con su característica ironía sugiriendo, en su época, que el gobierno obligara a tapiar todas las ventanas "para que los fabricantes de velas no se vean perjudicados por la competencia desleal del Sol".