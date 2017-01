Presentada con bombos, platillos e impresentables atuendos que no usaría ni la más humilde agencia de seguridad privada, las autoridades comunales usaron actores disfrazados como policías y tunearon por algunas horas al helicóptero sanitario del SAME para la foto. Entusiasmados por agradar a los votantes, cometieron el grosero error de no hacer un testeo entre lo que en el marketing moderno se llama "cliente interno", es decir, no tuvieron en cuenta a unos cuantos miles de hombres y mujeres a los que el Estado argentino formó, entre otras cosas, para desarrollar espíritu de cuerpo, sentido de pertenencia, orgullo institucional y, aunque parezca una tontería, amor por su uniforme y lo que este representa. Felicidades, señor jefe de Gobierno, usted tiene ahora bajo su mando a 25 mil efectivos enojados, disconformes, frustrados, desganados y sin ningún apego a un engendro que no es el que eligieron para ejercer su vocación de cuidar al prójimo.