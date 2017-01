Pero no, "una víctima y un asesino", digo desde la claridad de las palabras en su uso específico, haciéndome cargo del fácil atributo de "derecha gorila" que se me pueda imputar o de los profesionales colegas que puedan criticarme como psicoanalista, si no saben que mi posición es categórica frente a los vacuos conceptos mediáticos de psicologismos inservibles. La sociedad no es un consultorio psicológico y tiene un protocolo propio que no hace parecido un juicio por asesinato con una historia clínica.