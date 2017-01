Hoy me ronda la desagradable sensación de que esta historia ya la vivimos y no precisamente como déjà vu. Porque esto que estamos contemplando a través de las noticias ya sucedió antes, y con el suficiente tiempo de tomar las previsiones para que no volviera a repetirse. Sin embargo, se repitió. Dicen que no es déjà vu aquello que sucede verdaderamente. Ojalá sí lo fuera. Porque de ser así, las muertes en Arroyo Seco serían sólo fruto de nuestra fantasía.