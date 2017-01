Si consideramos los cargos nombrados hasta ahora, parece que una administración republicana conservadora está tomando forma, típica en algunos aspectos, pero con mayor influencia del sector privado y algunos comodines. Incluso si las creencias convencionales de los republicanos no son consistentes en todos los aspectos con las propias opiniones de Trump, es probable que las personas que dirigen la política tengan un efecto importante. Por ejemplo, el supuesto candidato a procurador de la nación, el senador Jeff Sessions, probablemente favorecería un enfoque tradicional de ley y orden, y se opondría a la liquidación gradual de la guerra contra las drogas. Los presuntos nominados en Energía (el ex gobernador de Texas Rick Perry) y Medio Ambiente (el procurador general de Oklahoma Scott Pruitt) favorecen la reducción de la burocracia gubernamental y las regulaciones; son escépticos acerca de las políticas para reducir o adaptarse al cambio climático. También entre las elecciones republicanas convencionales tenemos al presidente del Comité Nacional Republicano Reince Priebus, mencionado para jefe de personal de la Casa Blanca, y la ex secretaria de Trabajo Elaine Chao para ser jefe de Transporte. La elección del general James Mattis como secretario de Defensa no es atípica. Con otros nombres, particularmente el caso del jefe Ejecutivo de ExxonMobil, Rex Tillerson, como secretario de Estado, vemos la preferencia por los empresarios.