La primera y quizás la más perjudicial para la convivencia nacional fue la crítica despiadada al intento del doctor Menem de cerrar las heridas sangrantes que punzaban la vida política argentina: los indultos. Hacia ambos lados de la guerra subversiva, a los responsables de la Guerra de Malvinas y a los sublevados durante el Gobierno del doctor Alfonsín, conocidos como carapintadas. El retorno de los restos de Juan Manuel de Rosas y el encuentro, beso incluido, con el almirante Isaac Rojas, responsable de la Revolución Libertadora, cerraban el concepto. La idea era interesante, aunque no novedosa. A lo largo de nuestra historia se había intentado varias veces cerrar heridas y avanzar. El acuerdo Domingo F. Sarmiento-Justo José de Urquiza, en 1870. La conciliación durante el Gobierno de Nicolás Avellaneda, en 1877. La ley electoral de 1912. El encuentro político en el restaurante Nino de Juan Domingo Perón con el conjunto de las fuerzas políticas en 1972, hablaban a las claras de una línea acuerdista proclive a la inclusión y la paz. No pudo ser. El progresismo y la izquierda impusieron su agenda y todo se volvió a embarrar. Cuando el autor de esta nota estaba en casa del doctor Antonio Cafiero, en San Isidro, un tiempo antes de su muerte, me manifestó que muchas cosas podía perdonarle a Menem pero sólo una, no: el beso al almirante Rojas. El odio anidaba aún en el corazón de algunos peronistas y también en la contra. Sin percibir que el mundo era otro, el país también y que era necesario dar muestras contundentes de unión nacional frente a un país fracturado por la crisis de 1989.