Para ratificar su soberanía en el área costera, Assad necesita invariablemente hacerse con el control de esta región, en virtud de establecer un cordón territorial ininterrumpido entre Damasco y Alepo. Por eso, estipulo que 2017 será testigo de una campaña feroz por dicha área, y el desenlace podría demorar años. El éxito estará condicionado a la capacidad del régimen por montar una ofensiva terrestre en tándem con sus aliados, a los efectos de quitarles a los rebeldes las carretas M4 y M5, las principales arterias logísticas del noroeste sirio. Esto no será nada fácil. A pesar de sus avances, las fuerzas lealistas actualmente no estarían en condiciones de hacer un avance decisivo, que requeriría ejecutar maniobras en simultáneo desde distintos frentes localizados. Damasco ciertamente podría beneficiarse de una campaña rusa más intensiva, mas no hay indicios de que esto vaya a suceder, o por lo menos no momentáneamente. El Kremlin retiró el grueso de sus fuerzas en marzo de 2016, cuando se hizo manifiesto que la continuidad de Assad en el poder ya no estaba en jaque.