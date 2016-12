Es poco probable que se dedique a una biblioteca Obama o instituto, a escribir sus memorias, regresar a una cátedra de Harvard o satisfacerse como socio de un prestigioso bufete de abogados. Existe una organización efímera y desdentada de "han sido", autodenominada Los Ancianos ("The Elders"), entre quienes cuentan al ex presidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, al ex secretario general de la ONU, Kofi Annan, a la ex comisionado de Derechos Humanos (y coordinadora del Festival Antisemita de Durban) Mary Robinson, entre otros, que se centra principalmente en castigar a Israel.