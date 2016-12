El arribo del nuevo ministro de Hacienda Nicolás Dujovne abre otro enigma que nunca se cerró en el año que se fue: ¿llegarán las inversiones? La inversión y el consumo no son variables independientes. Lo que pasó en el anterior período de gobierno es que no se creía en su sostenibilidad, lo que pasa en el actual es que se duda sobre su crecimiento actual y futuro. Los empresarios primero evalúan la capacidad instalada de su industria y cuánto usará de cierto equipo de capital ligado a la producción antes de invertir en uno nuevo. La meta, en primer término, es hacer mover el actual. El consumo sostenible es más factible lograrlo bajo el crecimiento del ingreso real más que del ingreso monetario y eso sólo es viable incrementando el empleo. Sin embargo, si en el camino no se genera una reducción de la presión tributaria, una disminución fehaciente y creíble de la inflación y un descenso de la tasa de interés, es como si los pastos altos hicieran más dificultoso el recorrido. Una lenta y comprobable reducción del gasto público con mejora futura de la política fiscal son tan importantes como la tasa de interés, ya que permitirían una disminución real de los impuestos que soportan los privados para sostener lo público. En este sentido, el nuevo ministro no parecería ser de los que intentarán recortar no sólo el café, sino ir gradualmente solucionando los problemas de ingresos y egresos de la caja del bar, evaluando cuántas mesas llenas hay en relación con los bienes, los servicios y los mozos que paga para abrir el local.