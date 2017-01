¿Cuenta Donald Trump con un estratega de la dimensión de Henry Kissinger para lograr el fin que pretende? Hasta ahora no se nota que los futuros colaboradores tengan una formación académica o diplomática de la magnitud requerida. Si bien el futuro secretario de Estado, Rex Tillerson, podría ser la persona adecuada para establecer bases para un mejor diálogo con Moscú, puede no ser suficiente. Los temas más sensibles para el Kremlin pasan por la agenda de seguridad y, en este contexto, por un cambio sustantivo en la estrategia militar impulsada por la administración Obama en Europa central y el Báltico. En este orden de ideas, la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) requeriría, cuanto menos, de una nueva configuración. ¿Están los europeos, en particular Alemania, preparados para semejante evolución?