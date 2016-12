La pena pecuniaria no es otra cosa que la multa que algunos delitos prevén y que, dependiendo del caso, puede ser bastante elevada. El lavado de activos, por ejemplo, establece, además de la pena de prisión, una multa de dos a diez veces el monto de la operación blanqueada. En la causa de la ruta del dinero, por caso, Lázaro Báez tiene un embargo de 800 millones de pesos. En cambio, la asociación ilícita y el fraude en perjuicio de la administración pública no contemplan penas de multa. No obstante, el magistrado considera aplicable la multa genérica que el Código Penal dispone para los hechos cometidos con ánimo de lucro, aunque esta pena pecuniaria no puede superar los 90 mil pesos, por lo que su impacto en la cifra final es realmente insignificante.