El 9 de marzo del 2016 publiqué: "Si los argentinos no se bancan un ajuste, Cambiemos no podrá cambiar nada". Estamos terminando 2016. La nota premonitoria por cierto, lamentablemente, se responde sola. Olvídense de quien sea el ministro de Hacienda. Con el año que viene, aún si el ministro fuera Súperman, ¿podría generar corrección relevante? Durante todo el 2016, Cambiemos me convenció de que no habrá ningún cambio macroeconómico relevante. Un cambio de ministro no me hará cambiar de opinión en lo más mínimo. Pensar que un ministro solito pueda doblegar el espíritu gastador de toda una "Klase" política es, en mi humilde opinión, una fenomenal subestimación del problema. Tengo la sensación de que el cambio sólo será un "non-event para la tribuna", nada dramático, porque nada cambiará. Escucho algunos incluso comentar "que se viene una mayor disciplina fiscal a mediano plazo". Me pregunto: ¿desde cuándo existe mediano plazo en Peronia, en especial en un año electoral carnívoro como el que se viene?