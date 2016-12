Una de las modificaciones es puramente semántica, pero no desprovista de sentido. De ahora en adelante, el tributo se llamará "impuesto a los ingresos", como ocurre generalmente en el mundo ("income tax", en los países angloparlantes, por ejemplo). Aunque menor, es una rectificación que ayuda a entender mejor el objeto del impuesto, al dejar sin base ese eslogan, tan repetido como carente de fundamento: "El sueldo no es ganancia". Con esta frase se pretendía que ningún sueldo pagara ese tributo. Pero no es razonable que no lo pague una persona que está en relación de dependencia y cobra 150 mil pesos (un ejecutivo de una empresa, por ejemplo) y lo deba pagar alguien que gana 30 mil pesos sólo porque no es un asalariado.