En una entrevista de enero del 2016, en los albores de su gestión, el titular de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar), Roberto Moro, afirmaba en Infobae que, para contar con políticas preventivas y asistenciales federales, es necesario tener información básica: "Si hoy se me pregunta cuánto es el consumo de marihuana o cocaína en la Argentina, no lo sabemos porque no hubo estudios en los últimos tiempos".