La solución es compleja y puede tomarnos más de una década revertir esta situación. El primer paso es, desde la informalidad, negociar pautas para el desarrollo de la protesta. Negociar con quienes están organizándola para que, por ejemplo, los cortes no sean totales, sino que permitan la circulación del transporte público. Luego, se puede avanzar para que los cortes se den sólo en avenidas y no en calles. Lo que se busca con esto es generar una nueva cultura de protesta en la que hay cierto orden y no se afecta de manera tan brutal la vida de todos los ciudadanos. La negociación puede implicar darle infraestructura a la protesta para que tenga un impacto más importante, pero que, a su vez, no ataque los derechos de otros. Sólo los grupos más radicales no lo aceptarían y en ese caso hay que asumir el costo político de confrontar. Se trata de ir poniendo reglas y que las personas se acostumbren a su existencia, que las vayan asumiendo como algo obvio. Cuando se asienta un avance, se continúa con otro. No es imposible, hoy en todas las protestas se permite el paso de vehículos de emergencia, ¿acaso no es esta una regla? Contrario a lo que se cree, quienes protagonizan las manifestaciones también entienden de reglas y de consecuencias.