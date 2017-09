La presente promoción denominada "INFOBAE en el Media Fest (en adelante, "promoción") es organizada por THX Medios S.A. (en adelante, "organizador"). En la misma se procederá a establecer los ganadores de la totalidad de 14 entradas para el festival "Club Media Fest! que se celebrará en Argentina el 14 de Octubre. Se podrá participar por las entradas a través de Instagram.com/infobae, comentando en el posteo el tema objeto de la promoción subiendo una foto de su youtuber favorito usando el hashtag #InfobaeMediaFest Los ganadores se obtendrán de las primeras 14 personas que comenten el posteo con Numeral INFOBAE Media Fest. Deberan sumar el nombre, apellido y los tres últimos números del DNI, mas casilla de correo electrónico valida. La promoción es válida para mayores de 18 años que posean domicilio dentro de CABA y Gran Bs As. No podrán participar empleados de INFOBAE. La promoción se desarrollará desde el dia 12/09/2017). Promoción sin obligación de compra. Stock: 14 entradas para "Club Vip" para el festival a ser utilizado el dia 14 de septiembre de 2017. Las entradas deberán retirarse en Humboldt 1550. 4 .piso of. 404 en el horario de 18.00 hs 18.30 hs El Premio (las entradas) no incluye ninguna otra prestación, bien o servicio adicional no especificado en estas Bases. El Organizador no se hará cargo de ningún gasto extra y/o adicional en que incurra el ganador que no esté expresamente incluido en el Premio. El Premio es intransferible y no podrá ser canjeado por dinero en efectivo o por otros bienes o premios. En caso de que por cualquier circunstancia uno o más ganadores no pudiesen o no quisiesen aceptar su Premio, dicho premio permanecerá en poder del Organizador. Cualquier impuesto que grave la obtención del Premio o gasto en que deban incurrir los ganadores en relación o con motivo de los mismos estará a cargo de cada ganado. Asimismo cualquier divergencia que surja entre un participante y el Organizador producto de la interpretación, ejecución y decisiones a las que se refiere el punto anterior, serán dirimidas por y ante los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Buenos Aires.