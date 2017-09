“Barack Obama es el conferencista más buscado y mas caro del mundo pero con gusto aceptó sumarse a la Cumbre de Economía Verde que se realizará en octubre en Córdoba” comentó en una reunión con empresarios unos de los organizadores. Juan Verde Suarez, ex funcionario de Obama, dirige la la Advanced Leadership Foundation y trabajó en sus campañas. En la organización del evento también trabajan Alejandro Spinello y Richard Willmott. Obama estará un solo día en el país, llegará en avión privado al Aeropuerto Internacional de Pajas Blancas el 5 de octubre, cerca del mediodia, y luego volará a Buenos Aires donde se reunirá con empresarios en el hotel Hyatt. A las 21, regresará a Estados Unidos. Se entrevistará con Mauricio Macri? Hay dos opciones para la cita privada entre ambos: reunirse en la ciudad de Córdoba (el Presidente tiene que confirmar su presencia en la apertura de la cumbre) verse por la noche y la segunda opción es por la noche en Buenos Aires. Se sabía que el ex presidente de Estados Unidos deseaba aprovechar nuevamente un fin de semana en Bariloche y Macri pensaba acompañarlo. Pero Obama viene solo y, según lo excusó un organizador, “su esposa Michelle prefiere que no se ausente más de uno o dos días”.