"No tengo idea si vamos a volver, no tengo expectativas, en este momento soy yo", se sinceró el ex protagonista de Aliados -la tira donde se conoció y nació el amor con la actriz y cantante-, para luego agregar que "por cómo decidimos terminar la relación no construí una esperanza de volver". "Fue una decisión mutua, y no es que alguno esperaba el sí o el no del otro", sentenció.