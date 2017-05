Sofía Gala: "Las clases media y alta pueden hacerse abortos cuidados, entonces no necesitan que sea legal"

"No deja de haber abortos porque esté prohibido y no esté legalizado" , dice en este mano a mano con Infobae la protagonista de "Madraza". Además: la maternidad, su mirada del movimiento Ni una menos y la adicción a las drogas. "No creo que toda la gente que consume drogas socialmente sea adicta"