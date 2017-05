A fin de disponer de la necesaria libertad de maniobra para llevar adelante un modelo de integración en la economía mundial, que se aparte de los trillados acuerdos de libre comercio como eje central -aunque no los excluya si convienen al país-, Argentina tendría que recuperar su soberanía arancelaria externa hoy entregada a la unión aduanera del Mercosur. Este organismo tendría que ser una zona de libre comercio, en el cual cada integrante se reserva la posibilidad de negociar con otros países acuerdos de desarrollo, no sólo acuerdos comerciales, sino acuerdos de infraestructura, de inversiones, de financiamiento, de protección de la propiedad intelectual, de servicios, de formación educativa, de transferencias de tecnologías, etc. Hay que superar el enfoque puramente comercialista, o puramente regionalista, o puramente de búsqueda de financiamiento.