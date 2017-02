Komar contó que, aunque nunca militó en La Cámpora, llegó a tocar el bombo en algunos actos debido a que tiene amigos en esa organización kirchnerista. "He acompañado, no desde la militancia, pero sí desde los amigos. Es muy importante que se curta y discuta de política; que la gente que no tiene acceso a informarse discuta con la que lo tiene para generarse una propia opinión", consideró el joven, que también participó de actividades populares en Avellaneda con compañeros de inferiores.