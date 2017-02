En opinión del juez, "hay que llamar al pan, pan, y al vino, vino; decir lo que pasa aunque la gente no tiene esa libertad. Pero hay que decir las cosas por su nombre. Diciendo las cosas por su nombre con cariño y respeto no se ofende nadie pero hay que ser claro". De otra manera, "no se puede luchar contra los males si no se les llama por su nombre". Pensemos que entre nosotros se ha impuesto por ejemplo la fórmula eufemística "menores en conflicto con la ley"….