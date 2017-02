Day rechazó la versión de la joven denunciante, que dijo haber sido drogada porque no recuerda lo que sucedió durante un tramo de esa noche, y aseguró que "las pericias indican que la chica no habría ingerido ninguna sustancia". El letrado además explicó que las pericias indicaron que "no hay signos de violencia" y "no hay signos de acceso carnal".