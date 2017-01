Por su parte, John Mowat era un buen jugador joven, pero empezó a responderme cuando le daba instrucciones durante el partido. Puse a Reid y Mowat en mi lista negra. Había otro jugador que me dijo que no podía acudir a un entrenamiento porque tenía entradas para ir con su novia a un concierto. Le pregunté si había conciertos todas las noches del año. Cuando me contestó que ese no era el caso, le dije: "Si quieres ir al concierto, me parece bien, pero no vuelvas". Solo quería dejar bien claro a todos los jugadores que no me iba a andar con tonterías. Lo entendieron perfectamente.