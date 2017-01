1998 – Bill Clinton aseguraba no haber tenido ninguna relación con la becaria Mónica Lewinsky. Luego de que se conociera la noticia de que una becaria de 22 años mantenía relaciones sexuales con el entonces Presidente, una amplia cobertura mediática se le dio al tema. Sin embargo, en medio de una conferencia de prensa, Clinton fue tajante: "No he tenido relaciones sexuales con esa mujer". En tanto, Hillary Clinton aclaraba que todo era una operación en su contra. Un vestido de Lewinsky y un ADN de Clinton confirmaron que la relación existió, pero fue absuelto de todos los cargos en su contra y permaneció en su cargo.