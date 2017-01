1980 – Debutaba la banda Virus, clave en el desarrollo de la música New Wave en Latinoamérica. Tras la fusión de Marabunta y Las Violetas, Julio y Marcelo Moura se unieron a la cantante Laura Gallegos para formar Duro. Sin embargo, algo no les convencía y decidieron llamar a otro de sus hermanos, Federico Moura, que vivía en Brasil. Tras convencerlo, el grupo pasó a llamarse Virus. y comenzó a girar en pequeños bares durante al menos un año. La primera presentación masiva tuvo lugar en el festival Prima Rock de 1981, y pese a que el sonido que aún no estaba de moda no fue bien recibido por cierto sector del público, varias discográficas se interesaron en ellos. Su sonido que se destacaba del resto, y la presencia escénica de Federico lograron que el grupo trascendiera fronteras.