1935 – Nacía Elvis Presley. Cantante y actor estadounidense, considerado el "Rey del Rock and Roll". Tras una infancia marcada por la soledad, hijo único y marginado en su escuela, su única compañía era la guitarra que le habían regalado a los 10 años. Recién en la secundaria, ya con dotes musicales y un radical cambio de look, comenzó a ser más popular entre sus pares. En 1953 se acercó a los estudios de Sun Records con la intención de grabar sendos temas musicales en un disco para regalárselo a su madre. Tras el descubrimiento del jefe de la compañía, grabó un segundo disco de dos temas que no tuvo mayor repercusión. Tras el fracaso en su carrera como cantante, comenzó a trabajar como camionero. El dueño de Sun no se dio por vencido, sabía que Elvis tenía algo especial. Tras una sesión de grabación de todo un día, ningún tema convenció. Pero Elvis, ya resignado, se puso a tocar con su guitarra el blues "That's all right", cambiando el ritmo y moviéndose de una forma inusual. El contrabajista comenzó a acompañarlo en la interpretación. Y Sam Phillips, dueño de Sun Records, entendió que ese era el sonido que estaba buscando.