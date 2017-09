Dos veces por semana



Según la encuesta realizada por Durex, la frecuencia promedio en que las personas tienen relaciones sexuales es de 103 veces al año, 1,98 veces por semana y 0,28 veces por día. Pero que no te agobie estar por encima o por debajo, el sexo no es una obligación y cada cual tiene sus propias necesidades. Eso sí, debes saber que es una actividad placentera reduce el estrés y aumenta la energía, así que no te cortes.