En varias entrevistas defendió su modo de vida. Declaró a los reporteros de la época: "Vivo de manera sencilla porque soy una cuáquera (creencia que respalda la vida sencilla). Mi educación se disciplino ante la fastuosidad y el show. Mi familia ha sido acaudalada durante cinco generaciones. No necesitamos hacer alarde para asegurar el reconocimiento de nuestra posición". En otros momentos fue más enfática, casi soez: "La gente escribe mi vida en Wall Street, y asumo que no les importa saber un carajo de la real Hetty Green. Soy sincera, por eso me retratan como si no tuviera corazón. Hago las cosas como quiero". Así fue hasta el final de sus días, con 81 años.