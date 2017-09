"Hola, recientemente he descubierto que mi mujer me engañaba. Se reunió con su amante muy cerca de nuestra casa, por lo que fui capaz de grabarlo en vídeo. Últimamente veía cosas raras que me hacían desconfiar de ella, como que empezó a quedarse hasta altas horas de la noche trabajando, cuando ella siempre solía llegar temprano a casa. Varias fueron las veces que traté de seguirla, sin éxito. Entonces fue cuando me decidí a usar un dron de vigilancia con una cámara de vídeo integrada. Y funcionó".