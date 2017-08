Para desgracia de sus empleados ninguno había jugado esos números aunque si lo habían hecho aquellas 110 personas que confiaron en el mensaje de sus galletas. Y puesto que no había nada que se pudiera considerar fuera de lo legal no se podía concluir que hubiese delito alguno en lo que había sucedido, así que a la MUSL no le quedó más remedio que efectuar los pagos.