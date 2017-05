"Ellas no mueren" dice Kubota, "rejuvenecen". Añade que son una de las tres especies de medusas en Japón que se consideran "inmortales".

"Un día en mi red de plancton, encontré una pequeña medusa escarlata con varios pinchos clavados en su cuerpo", recuerda. "Pensé 'pobrecita' y le quité todos los pinchos, con la esperanza de que quizá pudiera nadar de nuevo. Pero no fue así. La medusa encogió. Y no sólo eso, ¡rejuveneció!".