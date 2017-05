Y quizá en algún momento nos miran y no nos reconocen y -sabemos- eso no es bueno, eso habla de que algo no anda bien. Y otro día se nos caen, y allí estamos a su lado en las lesiones, acompañando. Y de repente un día parten. Y sí -repetimos en vano- "es la ley de la vida", pero duele, mucho. Duelamos a decenas de padres: a los padres que nos mimaban cuando éramos bebés, a los de la infancia. Duelamos a esos padres con los cuales de adolescentes peleábamos y, de esa manera, nos íbamos diferenciando e intentando ser nosotros mismos. Y empieza todo un trabajo de duelo, de entregarnos a los recuerdos para poder sanar el alma. "Recordar es la mejor forma de olvidar"… decía Sigmund Freud, sabio.