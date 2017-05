El olfato humano es uno de los cinco sentidos y para algunas personas cumple una función crucial a la hora de lanzar una opinión acerca de los demás. Seamos sinceros: cuando alguien a quien conocemos no huele demasiado bien, por más simpático que sea, puede provocar el rechazo de otros, aunque no se les puede culpar. Cualquier persona en su sano juicio no estaría muy a gusto con semejante situación