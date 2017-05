Jim se mudó a Garden Lodge con Freddie 2 años después, y estuvo con él hasta su muerte en 1991. Cuando le diagnosticaron SIDA, Freddie le ofreció dejar la relación, pero él no quiso. "Te quiero, Freddie," recordó Jim en un documental, "No voy a ir a ningún sitio." Y no lo hizo, estuvo ahí presenciando hasta el último aliento del cantante.