"…te juro que no sé cómo llegamos a esta situación, el habla en chino y yo en húngaro, es notable. Como que no tenemos un solo punto de contacto en ningunos de los temas que planteamos. Hasta ya me parece un jodido, un tipo con otros valores morales que los míos, te juro, no sé qué le pasó, es el reino del revés. Ayer en un momento de discusión entendí, te diría sentí en los huesos, que ya no hay vuelta atrás, es un extranjero en mi vida, todo lo que piensa, siente y dice es lo opuesto a lo mío. No aguanto más, llevamos dos meses hablando sin parar de lo que nos fue pasando, de lo que nos pasa, y nada, no hay caso, no hay puntos de acuerdo. Creo que yo me doy por vencida. Que se mate, que muera en su ley, que piense de mí lo que quiera, yo no me cargo este fracaso amoroso, el quiere llevarme a eso, pero que se lo fume él, me harté. Pero pienso en los nenes…y me muero te juro…no sé qué hacer. Por otro lado creo que lo que él no acepta es que yo los últimos dos años he crecido mucho, retomé pintura, que era un deseo guardado de nena, terminé mis estudios de astrología, comencé a generar más ingresos, a tener más amigas… no sé, cuanto más plena me iba sintiendo con mi vida, más raro se ponía él, más peleas y diferencias".