Una de las fotos que tomó se publicó en la tapa del diario estadounidense The New York Times y con su crudeza sacudió al mundo entero.

Pero hubo un efecto inesperado. La imagen provocó un gran debate moral sobre cuál es el límite de un reportero gráfico, hasta donde debe retratar un suceso sin intervenir en éste. Y a Carter se le recriminó no haber ayudado al bebé.