1.- Mirarse: Lo primero sería mirarse a los ojos unos 10 minutos, pero no como si fuera un concurso de 'quemaditas', sino que de una manera más suave y mirando al ojo no dominante de la otra persona, es decir, si tu pareja es diestra mira su ojo izquierdo. También puedes incluir una sonrisa cálida. Es seguro que en comienzo te costará, pues no estamos acostumbrados a mirar profundamente a los ojos.