Un hombre no identificado de Oregon llegó a la sala de emergencias una noche, quejándose de un dolor de cabeza. Al no ver nada físico, lo enviaron a una radiografía y descubrieron que tenía 12 clavos incrustados en su cráneo, tan profundos que los médicos no pudieron verlos inicialmente. Había seis de ellos agrupados entre su ojo derecho y oído, dos debajo de su oreja derecha y cuatro en el lado izquierdo de su cabeza; no obstante ninguno perforó sus vasos sanguíneos o el cerebro.