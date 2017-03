La adicción que se ha generado en el último tiempo sobre este tipo de aparatos electrónicos, ha provocado que sin importar el lugar en el que nos encontremos, tenderemos a utilizarlo sin importar las consecuencias que esto pueda traernos. De seguro has visto decenas de campañas que buscan concientizar sobre el uso de celulares al volante, pero aún así no logras dimensionar las consecuencias. A pesar de la crudeza de las imágenes que tus ojos han visto, estás seguro que eso no te pasará a ti, pero lo cierto es que nadie esta libre. Cuando menos lo imaginamos, podemos ser los culpables de un fatal accidente que resultó con 4 personas muertas.