Sydney estaba embarazada al conocerlo, pero el hombre no dudó en llevarla a vivir con él, lo que sería sólo el comienzo de una íntima relación que duró 5 años. Sydney se volvió la "guardiana" del magnate, enfrentando a cualquier invitado no deseado. Aguantó sin dificultad a las numerosas amantes de Redstone, aunque indudablemente ella no era mucho más "oficial" que cualquiera de ellas.